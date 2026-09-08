Leo Harlem: "Estoy un poquito de retirada, como Fernando Alonso si le quitan los puntos"

Leo Harlem llegado a Cuerpos especiales con un "tono de yate" que denota que ha disfrutado del verano y, además, contando todos los detalles a Eva Soriano y Nacho García acerca de Un plan perfecto, la última película en la que participa y en la que interpreta al líder de una banda familiar que quiere atracar un banco en plena Navidad.

Una ambientación un tanto particular para los presentadores del antimorning show de Europa FM al ser presentada en septiembre, aunque el actor ha explicado que "es que se está adelantando todo. Solo hay tres estaciones: Semana Santa, bañador y turrón".

Como se observar en el tráiler del largometraje, los ladrones deben atravesar un túnel para llegar hasta la caja fuerte. "Salía del túnel como un pájaro carpintero", ha recordado Harlem sobre el rodaje en un espacio tan angosto, "si no me daba mil veces contra el techo... Salía con el cuello como si me hubiera pegado Mike Tyson".

Una película dirigida por María Pulido, conocida también por producciones como La Agencia o La Frontera, que considera "muy divertida". "El cine no va a ser todo Ingmar Bergman o películas de pasar el tiempo, tiene que haber de todo, tiene que haber variedad", ha aseverado.

En cuanto a sí mismo, Leo Harlem ha asegurado está empezando a plantearse otro tipo de proyectos. "Estoy en un plan un poquito de retirada, como Fernnado Alonso si le quitan los puntos", ha explicado, añadiendo que ha sentido "una especie de intuición, de sensación, de necesidad... De escribir un libro. Pero con un pseudónimos, que si no la gente se ríe... O escribir un guion de una película... Algo así".