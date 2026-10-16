Con Nacho García y Lalachus

Cuerpos especiales | Con Anni B Sweet - viernes, 16 de octubre de 2026

Nacho García y Lalachus despiden la semana con el buen rollo de Alegría, el nuevo disco de Anni B Sweet, que cuenta cómo surgió este proyecto y qué prepara para la gira. Bertus le pone nota a los buffet libre y Juan Sanguino habla de la enfermedad de Joe Manganiello. Además, Dani Piqueras celebra el día del pan con una selección de temas con mucha miga y los presentadores se debaten entre dos planes en A puro fomo.