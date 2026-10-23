Con Nacho García y Dani Piqueras

Cuerpos especiales | Con Guille Toledano - viernes, 23 de octubre de 2026

El joven Guille Toledano presenta su álbum debut El Toledano en Cuerpos especiales el mismo día de su lanzamiento, un proyecto lleno de referencias personales y con el que se muestra entusiasmado de cara a su gira. Además, Bertus hace su review al cambio al horario de invierno, Juan Sanguino explica la polémica entre Kelly Clarkson y una "tienda de pijadas" y Nacho García y Dani Piqueras debaten sobre sus planes de fin de semana 'A puro fomo'.