Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Con Lucho RK - miércoles, 21 de octubre de 2026

El cantante canario Lucho RK se ha pasado por Cuerpos especiales para presentar su álbum SORDO DE UN PIE, con el que ha conseguido colocarse en los primeros puestos de las listas musicales, además de recordar su paso por La Velada del Año VI y mostrar su teoría sobre el éxito de los artistas canarios. Además, se conmemora el lanzamiento de la Game Boy Color charlando con Sebas, dueño de la tienda Frikigames de Granada, Nacho García trae los salseos más actuales y el equipo Debate sobre si se irían a un pueblo sin pagar alquiler y gestionando el bar.