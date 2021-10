CON EVA SORIANO E IGGY RUBÍN

Cuerpos especiales - Miércoles 13 de octubre de 2021

Hoy en Cuerpos especiales hemos tenido a Alizzz, el mejor productor del momento que además viene a presentarnos su nuevo tema Ya no vales. También hemos hablado con Elvira Sastre y hemos tenido a los chicos de La Ruina con su sección Out of context. ¡Con Eva Soriano e Iggy Rubín!