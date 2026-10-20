Con Eva Soriano y Nacho García
Cuerpos especiales | Con Pepe Larraz - martes, 20 de octubre de 2026
Pepe Larraz se ha pasado por Cuerpos especiales para contar cómo se ha sentido al dibujar el cómic número 1.000 de El Asombroso Spiderman, la popular cabecera de Marvel en la que ejerce de dibujante principal, además de comentar cómo llegó hasta la editorial y cómo ve el panorama en la actualidad. Además, Jorge Yorya cuenta la historia del influencer indio Veeramani, que pidió chuches a sus seguidores y quisieron que pagase un tanque, Evacho pone solución al estudio que constata que los fines de semana se come menos equilibrado y la Patrulla chiquilla lanza sus preguntas a Eva y Nacho.