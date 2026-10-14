Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Con Ruslana - miércoles, 14 de octubre de 2026

Ruslana presenta el disco Anomia, su segundo álbum de estudio, y confiesa que le gustaría colaborar con Arde Bogotá. Evacho soluciona el problema de los corredores de Madrid Río, arrinconados por los patinetes y bicis. Carmen Romero imagina la reunión en la que se inventó el golf y Eva Soriano se queja de que a sus amigos no les gusta el terror. Además, en el Día del Traje, hablamos con una sastre profesional.