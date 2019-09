Laura Trigo, locutora de Europa FM

Tic, tac, tic-tac, tic-tac... Sigue avanzando el reloj y no hay manera de saber qué escribir de uno mismo! TRIGO, sí, lo sé... y lo has pensado! (no te llamo trigo por no llamarte Rodrigo, no eres trigo limpio...) mil frases que se te han pasado por la cabeza y que "nuuuunca" he oídooooo.

¡Bah, es normal, hasta a mí me pasa!

Venga, disparo:

Cuando tenía meses, mis padres me sentaban en el orinal, me ponían auriculares y empezaba a cantar... Sí, a los 8 meses pronuncié mis primeras palabras, y me tuvieron que grabar en cinta!!! Si no, hoy en día no me lo creería.

¿Aquí empezó mi carrera radiofónica? Jejeje.

No, a los 13 años fue cuando me inicié en el mundo de la radio! Pasé por emisoras locales de las cual he aprendido y disfrutado mogollón y de las que tengo buen recuerdo... Sigues creciendo, los años no pasan para nadie y mi camino también avanza poco a poco, pisando 40 Principales, Cadena Dial y Flaix FM...

Y llega el momento de hablar más, de continuar escuchando música y vivir nuevas sensaciones e increibles experiencias! Así que si te hace, te espero en Europa FM y lo disfrutamos juntos! El resto de la historia la compartimos en antena!!!

Síguela en Twitter: @Laura_Trigo