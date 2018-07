Insomnia amplía su horario de lunes a jueves

El programa Insomnia, que dirige y presenta en Europa FM el Dj y productor Wally López amplía de lunes a jueves en una hora su tiempo de emisión durante esta nueva temporada radiofónica. Los seguidores de este espacio, que ha visto incrementada la audiencia en el último año, podrán disfrutar de Insomnia entre las 01:00 y la 03:00 horas. Los viernes mantiene su horario habitual, de 23:00 a 01:00 horas.

Wally López, siempre creativo, se incorporó a la cadena musical del Grupo Atresmedia Radio en diciembre de 2014 y ha logrado en menos de un año incrementar de forma paulatina y constante la audiencia de esa franja horaria. Europa FM, con más de dos millones de oyentes, es la tercera radio musical más escuchada de España.

El popular Dj goza de un gran reconocimiento internacional. Entre sus éxitos, destacan el remix para David Guetta, Just a little more love, por el que fue galardonado con el premio internacional 'Dj Award' y con el 'Deejaymag', al mejor remix del año. Wally López es uno de los productores de música electrónica más polifacéticos del planeta. Lleva un año de tour con “One Song Away”, en búsqueda de la canción que lo cambie todo, y tiene listo varios temas maravillosos.

Son conocidas sus colaboraciones para artistas internacionales como Tiesto, Santana, Bob Sinclair, Ricky Martin y un largo etc.