Iñaki Urrutia cuenta el momento embarazoso que vivió con David Bustamante durante un monólogo

El humor llama al humor, así que no es de extrañar que Iñaki Urrutia se haya querido pasar por Tómatelo menos en serio para charlar con Chenoa sobre su increíble trayectoria en la comedia. El aragonés celebra 20 años en este mundillo con su nueva gira Perdone caballero, con la que recorrerá las principales ciudades españolas.

Iñaki ha explicado que después de tanto tiempo, parece que nunca le tomen en serio: "Vas a contar algo importante y te dicen 'ay que cachondo eres'". Sin embargo, también ha revelado que a veces sucede lo contrario y te dicen que no eres gracioso cuando te ven: "Me han soltado 'en la tele eres más divertido'. A ver si te piensas que voy por la calle haciendo el payaso".

La cómica anécdota de Iñaki con David Bustamante

A pesar de la experiencia, sigue siendo fundamental que el público se lo pase bien y el humorista ha señalado que si todo el mundo se está riendo menos uno, ese en ese en el que más se fija. Aunque también ocurre al contrario: "Una vez terminé un monólogo hace años, veía que estaban todos aplaudiendo pero había uno de pie muy emocionado aplaudiendo".

"Al meterme para dentro les dije 'hay uno ahí muy flipado aplaudiendo' y me dijeron que era David Bustamante. Pregunté si alguien lo había invitado y me respondieron que no, había pagado su entrada", ha detallado.

Y aunque ha pasado mucho, es un tema que no le gusta sacar cuando ve al cantante: "He coincidido con él varias veces y siempre me ha dado vergüenza hablar de eso".

Pasan los años y los gustos cambian y es justo lo que le ha sucedido a Iñaki. Cuando ve videos suyos de monólogos antiguos "se horroriza" porque se da cuenta que le faltan cosas como el ritmo o la energía. "Ahora me veo y me horrorizo pero antes pensaba 'soy la ostia'.

La noche legendaria de Iñaki Urrutia andando por la autopista

En Tómatelo menos en serio no puede faltar la noche legendaria. El aragonés nos confiesa que le pasó una noche en la que se le quedó el coche sin gasolina en mitad de la carretera: "Vi que había una gasolinera a 2 kilómetros y dice 'está cerca, puedo ir andando'. Iba por la autopista andando por el lado a lo Gladiator".

Cuando llegó a la gasolinera, compró una garrafa y al volver al coche vio que no había entrado nada. Se encontró a la Guardia Civil y terminaron ayudándolo.

👉 Tómatelo menos en serio se emite las madrugadas de jueves a viernes y de viernes a sábado de 1:00 a 2:00 horas.

👉 ¿Quieres ir de público a Tómatelo menos en serio? Apúntate y vente al bar de Chenoa en Europa FM