Imagine Dragons estrena un dramático cortometraje para ‘Next To Me’

Imagine Dragons han querido presentar el quinto sencillo de Evolve por todo lo alto. La banda de Las Vegas presenta su nuevo single Next To Me con un cortometraje de casi 12 minutos dirigido por Mark Pellington , que narra una intensa y dramática historia protagonizada por el propio Dan Reynold s y su mujer en la vida real, la cantante Aja Volkman.

Dan Reynolds y Aja Volkman en el cortometraje de 'Next To Me' / Mark Pellington

Imagine Dragons han querido hacer algo completamente distinto para presentar Next To Me, la canción con la que lanzaron la reedición de Evolve y que se convierte en el quinto single del álbum tras Believer, Walking The Wire, Thunder y Whatever It Takes.

Mark Pellington, que ha dirigido piezas audiovisuales de grandes bandas como ‘Jeremy’ de Pearl Jam, ‘Best of You’ de Foo Fighters y ‘Hold My Hand’ de Michael Jackson; ha escrito y dirigido un cortometraje de casi 12 minutos para Next To Me.

En el film vemos al vocalista Dan Reynolds interpretando un papel lleno de dramatismo junto a Aja Volkman, su mujer en la vida real. La historia empieza con la voz en off de la mujer leyendo una carta dirigida a Dan explicándole que lo deja porque "no es el hombre que pensaba que era".

Tras esto el cantante se va a una casa de empeños para vender su alianza de boda, pero debido al poco dinero que le dan por él discute con el dependiente y acaba matándolo de un disparo e ingresando en prisión.

La canción empieza a partir del minuto 5 en el que Reynolds sale de la cárcel y vive la historia de amor que hubiese querido con su mujer, con escenas llenas de felicidad y amor e incluso convirtiéndose en padres.

Pero la realidad, que es otra muy diferente, vuelve hacia el final de la cinta con el artista condenado a pena de muerte, unas escenas de lo más duras que ya advierten al principio del cortometraje.