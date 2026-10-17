Apúntate al showcase exclusivo de Éxtasis en La Bañeza (León) | Europa FM

En Europa FM no queremos parar de celebrar. 30 años no se cumplen todos los días y la fiesta debe continuar.

Esta vez viajamos a La Bañeza (León) para seguir celebrando con Éxtasis, que se une a este 30 aniversario con un showcase exclusivo el viernes 30 de octubre en el Teatro Municipal.

En un fin de semana que para muchos es terrorífico (por lo de Halloween), para nosotros será de pasárselo de miedo. Porque Éxtasis promete diversión y mucha fiesta en esta cita a la que no puedes faltar.

Muy pronto te contaremos cómo recoger tu invitación para disfrutar de la banda en directo y ya te vamos diciendo que te prepares para bailar. ¡Hasta querrás lanzarte a la pista con una ruptura!

Apunta los detalles del showcase y no dejes de seguirnos para descubrir cuándo empieza el reparto.

📅 Viernes, 30 de octubre

🕡 22:00 horas

📍 Teatro Municipal La Bañeza (León)