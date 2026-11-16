Conviértete en jurado de 'Treinta y canto' y elige a la estrella del karaoke de Europa FM
Ellos han dado el do de pecho y ahora te toca a ti. Conviértete en jurado del concurso Treinta y Canto de Europa FM y vota por tu favorito. Tienes hasta el 30 de noviembre para hacerlo. El martes 1 de diciembre descubriremos al ganador.
¡El momento de votar ha llegado!
Después de semanas de semifinales por fin conocemos a los nueve finalistas del concurso Treinta y Canto de Europa FM, montado en colaboración con Karaokemedia para celebrar con todos nuestros oyentes que cumplimos 30.
A mediados de agosto arrancamos esta aventura musical que nos ha llevado por toda España en busca de la estrella del karaoke de este 30 aniversario. Ahora sabemos quiénes son los elegidos que competirán en la final para hacerse con la victoria y sumarse como entrevistado en Cuerpos especiales, nuestro morning show presentado por Eva Soriano, Nacho García y Lalachus.
Conoce a los finalistas
Sheila Jiménez (Ciudad Real), María Montilla (Comunidad Valenciana), Uve Maya (Extremadura), Isaac Josué Reyes Maroto (Lleida), Sonia Berbel (Marbella-Málaga), Esmeralda Fernández Dorado (Ourense), Sergio Salinas (Pamplona), el dúo Nexalune formado por Sara Álvarez y Uxía Táboas (Pontevedra) y Claudia Santiago (Salamanca) son los candidatos a convertirse en protagonistas de nuestro 30 cumpleaños y tú vas a poder participar en el veredicto final.
Conviértete en jurado del concurso Treinta y Canto y elige al candidato que más te convenza. Todos son ya ganadores porque todos han sabido hacer suya nuestra propuesta y han disfrutado dándolo todo sobre el escenario. El objetivo era pasárselo bien celebrando tres décadas de canciones inolvidables y lo han conseguido.
Ahora queremos que tú también formes parte de nuestro concurso y hagas de jurado por un día. ¿Cuál merece la corona?
El plazo para votar arranca el lunes 16 de noviembre y se cierra el lunes 30. A partir del martes 1 de diciembre conoceremos al ganador. ¡No te lo pienses más y vota!
Elige al ganador de 'Treinta y Canto' de Europa FM y Karaokemedia
Claudia Santiago (Salamanca)
Gallega afincada por estudios en Salamanca, a Claudia Santiago le encanta ir al karaoke y la música. El concurso Treinta y Canto parece hecho para ella.
Esmeralda Fernández Dorado (Ourense)
La aventura musical de Esmeralda Fernández Dorado empezó con 11 años y desde entonces no ha parado. Ha formado parte de grupos y orquestas y ha participado en varios concursos. Actualmente vive una nueva aventura en The Voice Portugal.
Isaac Josué Reyes Maroto (Lleida)
Isaac Josué Reyes Maroto es amante de la música y, aunque no se ocupa a nivel profesional, ha participado en eventos haciendo covers y ha actuado en Barcelona durante el Orgullo LGTBIQ+. No se define como cantante, prefiere llamarse showman.
María Montilla (Comunidad Valenciana)
María Montilla es una apasionada de la música. Canta y toca el piano desde que tiene 10 años y ha participado en numerosos concursos. Además se ha subido a numerosos escenarios y ha actuado en televisión.
Sara Álvarez y Uxía Táboas (Pontevedra)
Ellas son Nexalune, una pareja musical formada por dos amigas en 2025 con el objetivo de abrirse paso en el mundo de la música.
Sergio Salinas (Pamplona)
Apasionado de la música, Sergio Salinas trabaja en abrirse hueco en este mundo apostando por la experimentación y fusión de géneros. El joven de navarro tiene tres canciones y un EP en camino.
Sheila Jiménez (Ciudad Real)
Sheila Jiménez lleva desde los 14 años dedicándose a la música. Durante cuatro años formó parte de una orquesta y con el tiempo se dio cuenta de que lo que más le gustaba era la copla y el flamenco. Fue concursante del programa 'A Tu Vera' de Castilla-La Mancha Media Televisión y de 'El Casting' de La 7, en Murcia.
Sonia Berbel (Marbella-Málaga)
Sonia Berbel tiene una larga trayectoria profesional que le ha llevado a recorrer varios rincones del mundo. Le gusta experimentar nuevos estilos aunque siempre desde la fusión y sin dejar de lado de la esencia flamenca que define su manera de sentir e interpretar la música.
Uve Maya (Extremadura)
Cantante, actor y presentador, lleva en el mundo del espectáculo desde hace 20 años. Ha participado en numerosos concursos y ha hecho también teatro. Uve Maya cuenta además con varias singles y un disco en el mercado.