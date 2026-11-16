Conviértete en jurado de 'Treinta y canto' y elige a la estrella del karaoke de Europa FM

Conviértete en jurado de Treinta y Canto y elige a nuestra estrella del karaoke | Europa FM

Ellos han dado el do de pecho y ahora te toca a ti. Conviértete en jurado del concurso Treinta y Canto de Europa FM y vota por tu favorito. Tienes hasta el 30 de noviembre para hacerlo. El martes 1 de diciembre descubriremos al ganador.

¡El momento de votar ha llegado!

Después de semanas de semifinales por fin conocemos a los nueve finalistas del concurso Treinta y Canto de Europa FM, montado en colaboración con Karaokemedia para celebrar con todos nuestros oyentes que cumplimos 30.

A mediados de agosto arrancamos esta aventura musical que nos ha llevado por toda España en busca de la estrella del karaoke de este 30 aniversario. Ahora sabemos quiénes son los elegidos que competirán en la final para hacerse con la victoria y sumarse como entrevistado en Cuerpos especiales, nuestro morning show presentado por Eva Soriano, Nacho García y Lalachus.

Conoce a los finalistas

Sheila Jiménez (Ciudad Real), María Montilla (Comunidad Valenciana), Uve Maya (Extremadura), Isaac Josué Reyes Maroto (Lleida), Sonia Berbel (Marbella-Málaga), Esmeralda Fernández Dorado (Ourense), Sergio Salinas (Pamplona), el dúo Nexalune formado por Sara Álvarez y Uxía Táboas (Pontevedra) y Claudia Santiago (Salamanca) son los candidatos a convertirse en protagonistas de nuestro 30 cumpleaños y tú vas a poder participar en el veredicto final.

Conviértete en jurado del concurso Treinta y Canto y elige al candidato que más te convenza. Todos son ya ganadores porque todos han sabido hacer suya nuestra propuesta y han disfrutado dándolo todo sobre el escenario. El objetivo era pasárselo bien celebrando tres décadas de canciones inolvidables y lo han conseguido.

Ahora queremos que tú también formes parte de nuestro concurso y hagas de jurado por un día. ¿Cuál merece la corona?

El plazo para votar arranca el lunes 16 de noviembre y se cierra el lunes 30. A partir del martes 1 de diciembre conoceremos al ganador. ¡No te lo pienses más y vota!