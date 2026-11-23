Apúntate al showcase exclusivo de Paula Koops este miércoles 25 de noviembre en Logroño
Paula Koops llega este miércoles 25 de noviembre a Logroño y ya puedes ir a por tu invitación. Corre y disfruta de una cita única con la artista madrileña que prepara ya el lanzamiento de su tercer álbum de estudio.
¡Ya están disponibles!
Este miércoles 25 de noviembre Paula Koops aterriza en Logroño con un showcase exclusivo al que están invitados todos los oyentes de Europa FM. ¿Te vienes?
- 📅 miércoles, 25 de noviembre
- 🕑 20:00 horas (apertura de puertas - 19:30 horas)
- 📍 Sala Fundición de Logroño
La madrileña llega a la Sala Fundición de Logroño para convertirla en su Bar de los olvidados y hacernos disfrutar de un miércoles diferente con sus grandes éxitos y los adelantos de su tercer álbum de estudio, cuyo lanzamiento está previsto para el 12 de febrero de 2027.
La cita servirá como calentamiento de Tour 2027, su próxima gira que arranca el 5 de marzo en Barcelona para seguir después en Sevilla, Zaragoza, Murcia, Madrid, Bilbao y Valencia, donde echará el cierre en mayo.
Recoge ya tu invitación
Las invitaciones para disfrutar del evento ya están disponibles. Recoge la tuya en cualquiera de estos puntos y disfruta de la música en directo.
- Jiménez Movilidad
- Eurocaja Rural
- Reault Auto Urbión
- Knet Fibra Móvil de La Rioja
- Moda Mokka
¡Paula Koops te espera!