¡Ya están disponibles!

Este miércoles 25 de noviembre Paula Koops aterriza en Logroño con un showcase exclusivo al que están invitados todos los oyentes de Europa FM. ¿Te vienes?

📅 miércoles, 25 de noviembre

🕑 20:00 horas (apertura de puertas - 19:30 horas)

📍 Sala Fundición de Logroño

La madrileña llega a la Sala Fundición de Logroño para convertirla en su Bar de los olvidados y hacernos disfrutar de un miércoles diferente con sus grandes éxitos y los adelantos de su tercer álbum de estudio, cuyo lanzamiento está previsto para el 12 de febrero de 2027.

La cita servirá como calentamiento de Tour 2027, su próxima gira que arranca el 5 de marzo en Barcelona para seguir después en Sevilla, Zaragoza, Murcia, Madrid, Bilbao y Valencia, donde echará el cierre en mayo.

Recoge ya tu invitación

Las invitaciones para disfrutar del evento ya están disponibles. Recoge la tuya en cualquiera de estos puntos y disfruta de la música en directo.

Jiménez Movilidad

Eurocaja Rural

Reault Auto Urbión

Knet Fibra Móvil de La Rioja

Moda Mokka

¡Paula Koops te espera!