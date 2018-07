Gana iPads cada día con Levántate y Cárdenas

Del miércoles 13 al martes 26 de abril en Levántate y Cárdenas celebramos la publicación del debut de Alx Veliz , El Amor No Tiene Lenguaje , regalando iPads Mini 2 de 16Gb . ¡Despertarse de buen humor es posible con Javier Cárdenas y estos regalazos!

Hace unos meses Alx Veliz nos presentaba Dancing Kizomba, un electrizante tema pop impulsado por ritmos latinos que es todo un llamamiento a las pistas de baile. Y como era de esperar este temazo se ha convertido en todo un éxito posicionándose en lo más alto de las listas de ventas del momento consiguiendo el Disco de Oro en nuestro país.

Pero Dancing Kizomba no va a ser el único hit de este artista canadiense de raíces guatemaltecas. El próximo 27 de abril sale a la venta su álbum El Amor No Tiene Lenguaje con el que se ha propuesto que no dejes de bailar este verano.

Para celebrar el inminente lanzamiento de El Amor No Tiene Lenguaje en Europa FM vamos a regalar iPads Mini 2 de 16GB cada día. Para ganarlos solo tienes que estar atent@ al programa Levántate y Cárdenas del 13 al 26 de abril. Javier Cárdenas y su equipo te darán cada mañana las instrucciones para conseguirlos.

Además tendrás también oportunidad de ganar más iPads Mini 2 en los programas Euroclub y ¿Me Pones? del 16 al 24 de abril. ¡Escúchalos y sabrás cómo ganarlos!

GANADORES LEVÁNTATE Y CÁRDENAS:

Carla Broseta

Didac Morera

Alexis Romero

Ismael Fahiki

Aitor Corrionero

Brayan Moya

Joan Manuel Ferrández

Claudia Romero

Sonia Guarnido

Montse Mendez