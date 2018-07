Celebra San Valentín con una noche + cena romántica gracias a Kelly Clarkson

El 3 de marzo Kelly Clarkson lanza Piece By Piece, su sexto álbum de estudio del que ya puedes escuchar Heartbeat song, que estrenó el 12 de enero.

Sin duda Piece By Piece será éxito en la trayectoria de la estadounidense, que ya cuenta con 5 álbumes de estudio. Su último trabajo, Stronger, ha sido Disco de Platino, ganó el Grammy al Mejor Álbum Pop Vocal y ha generado dos grandes éxitos: Mr. Know It All y Stronger (What Doesn’t Kill You). El año pasado también publicó un disco navideño (Wrapped In Red) y un recopilatorio de Grandes Éxitos.

Para celebrar el lanzamiento de Piece By Piece en Levántate y Cárdenas queremos que disfrutes de un San Valentín inolvidable regalándote desde el lunes 9 al viernes 13 de febrero cajas regalo de noche romántica + cena en las que puedes escoger entre 310 hoteles con encanto.

Para conseguir la tuya estáte muy atento al despertador de Europa FM y celebra San Valentín como te mereces!

