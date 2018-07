El 25 de noviembre se publica Midnight Memories, el que será el tercer álbum de estudio de One Direction tras Up All Night y Take Me Home.

Este álbum incluirá su canción Best Song Ever, que batió récords en VEVO al registrar 12.3 millones de visitas en 24 horas, y que ganó el premio Song Of The Summer en la pasada edición de los premios MTV Video Music Awards.

Midnight Memories también incluye su nuevo single Story of my life, lanzado recientemente y en cuyo vídeo rinden homenaje a sus familias.

Con motivo de este lanzamiento, el martes 3 de diciembre celebramos el Día One Direction en Europa FM regalando Packs de Sonido Sony cada hora, compuesto por un altavoz inalámbrico y unos auriculares plegables. El altavoz inalámbrico Sony SRS-BTS50, ligero y portátil, cabe perfectamente en un bolso o puedes incluso llevar en la mano; y junto a los auriculares plegables Sony MDR-V55 con unidad de diafragma de 40 mm, imán de neodimio y cable de 1,2 m; podrás llevar tu música preferida a todas partes.

Regalamos un Pack de Sonido Sony cada hora en punto durante la fórmula entre las 11 de la mañana y las 8 de la tarde. Para ganarlo tienes que estar atent@ a las indicaciones del locutor y llamar al 902 10 32 62. También tendrás la oportunidad de ganar un Pack de Sonido Sony en los programas Euroclub, Ponte A Prueba y La Noche Es Nuestra.

Si quieres conseguir el Pack de Sonido Sony de EuropaFM.com responde a la siguiente pregunta: ¿Cómo se llamó el evento que realizó One Direction para presentar Midnight Memories? Envía tu respuesta completando el formulario que aparece a la derecha de esta noticia. Si eres el primero en responder correctamente serás el ganador.

