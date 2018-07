One Direction estrena el esperado vídeo 'Best song ever'

Desde que el pasado viernes pudimos escuchar entera la canción Best song ever, crecían las ganas de poder disfrutar del nuevo vídeo de One Direction. Hoy por fin se ha puesto fin a la espera y Harry Styles, Liam Payne, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson nos han sorprendido con divertidas caracterizaciones.

Cada vez que One Direction estrena single, disco o película, el mundo entero se vuelca en una angustiante cuenta atrás. Así llevábamos desde el pasado viernes, cuando los chicos de One Direction estrenaban oficialmente su canción Best song ever.

Ya habíamos escuchado fragmentos a través de los teasers de su película This Is Us. Hoy por fin nos han deleitado con el videoclip de Best song ever: Harvey, Leeroy, Marcel, Veronica y Jonny, o lo que es lo mismo: Harry Styles, Liam Payne, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson.

No quieren comparaciones, no quieren ser imitadores... ¡Son One Direction y punto!