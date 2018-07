Encuentro digital con Fraag Malas

Tras el exitazo con Ella Me Pone, Fraag Malas presenta nuevo single, No voy a parar. El joven mallorquín de 19 años, que está causando furor entre las adolescentes de toda España y el extranjero, pasará por los estudios de Europa FM este jueves 28 para responder a todas tus preguntas.

Pablo Alborán, Lilly Allen y Justin Bieber fueron descubiertos en Internet gracias a sus videos caseros que publicaban en su cuenta personal de Youtube. Fraag Malas, el joven cantante mallorquín que está irrumpiendo en las listas musicales de nuestros país, hizo lo mismo consiguiendo millones de visitas con sus temas. A día de hoy, supera los 100.000 seguidores en redes sociales o como él los llama, ‘fraggies’.

A principios de 2013 presentó su primer single, Ella Me Pone, con la discográfica española Roster Music. Consiguió llegar al Top 10 en Listas y en Youtube supera los 6 millones de visitas, algo impensable para un artista novel. El mallorquín nos presenta su nuevo single, No voy a parar, un tema pop dance internacional con el pretende sellar su nombre en el panorama musical.

