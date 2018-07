Te llevamos a las pruebas de sonido de los conciertos de Passenger en España

Passenger se dio a conocer en todo el mundo con su hit Let her go, incluido en el disco All The Little Lights, que en 2013 se convirtió en el sencillo más vendido en el Reino Unido y el tema protagonista del anuncio más popular de la Superbowl.

Tras 255 millones de visitas en Youtube y varios conciertos multitudinarios, Passenger actuó por primera vez en España en noviembre del año pasado. En ese concierto Rosenberg demostró que sigue siendo el mismo trovador que hasta hace poco tocaba en la calle, a pesar de que Let her go lo ha puesto en lo más alto de las listas de éxitos en 20 países.

Su nuevo disco, titulado Whispers, salió a la venta el pasado mes de julio, pero el artista ya ha avanzado que las nuevas canciones mantienen la esencia de su anterior trabajo. Estos temas siguen hablando de historias personales, de amor, de momentos vitales y del paso de la vida, con emotivas melodías pop-folk.

El británico desgranará sus nuevas canciones el 30 de octubre en la sala Razzmatazz de Barcelona y el día 31 del mismo mes en la sala Arena de Madrid.

