Vicco estrena 'El universo en contra' en el Concierto Europa FM de La Bañeza

La noche de Vicco en La Bañeza (León) fue una noche con sorpresa. La cantante llevó sus grandes temas —Volver a nacer, Bailar y llorar, Nochentera...— a una abarrotada Plaza Mayor durante el Concierto Europa FM y quiso regalar al público un momento muy especial.

"A mí lo que me gusta es componer", dijo antes dar paso El universo en contra, una canción que escribió hace un año y que no había cantando hasta ahora.

Su puesta de largo ha sido en el Concierto Europa FM de La Bañeza. "Aunque Nochentera sea fiestera y me guste bailar, a mí lo que me pueden son las baladas. Siempre han sido mi zona de confort, donde me he expresado y ha sido mi sitio terapéutico", continuó la cantante.

"El año pasado hice esta canción, que se llama Universo en contra, y habla de esas persona que nos deja una huella especial, que pensábamos que nuestra vida iba a ser con esas persona pero al final por cosas de la vida (o no) no fue. Dice así, espero que os guste", añadió antes de empezar a cantar.

La letra de 'Universo en contra' de Vicco

Me veía contigo para toda la vida con perro y casa en el mar

Despertando todos los días, beso y espresso para desayunar,

Lo intentamos pero no

Simplemente lo sé yo, y ya

Parece que tenemos el universo en contra

Quizás no era el momento pero sí la persona

El mundo es más bonito cuando estamos tú y yo

Creo que nos merecemos otro chance los dos

Aunque parece que tenemos el universo en contra

Quizás no era el momento pero sí la persona

El mundo es más bonito cuando estamos tú y yo

Creo que nos merecemos otro chance los dos

Ya no quiero esconderte

Verte en otra vida

Yo te quiero en esta

No sé qué vas a hacer para que de una vez brillen ya los planetas

Si se siente bien, no puede estar mal

Podamos besarnos en lugar de estar

Extrañándonos