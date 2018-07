Gana auriculares Sennheiser con EDM compilation

Víctor Magán, hermano de Juan Magán y uno de los productores y DJ's españoles de mayor proyección internacional te presenta los mejores temas de la Electronic Dance Music en el recopilatorio EDM: a music compilation by Víctor Magán. Avicii, Nicky Romero, Sebastian Ingrosso, Armin Van Buuren, Capital Cities, Steve Aoki y así hasta un total de 19 temas representativos de la escena EDM, incluyendo el último hit de Víctor Magán, Spotlight.

Del 10 al 25 de enero Europa Baila celebra la publicación de EDM a Music Compilation By Victor Magan regalando potentes auriculares Sennheiser Momentum On-Ear. Fabricados en aluminio y cuero, con micrófono y control remoto integrado, los Sennheiser Momentum On-Ear poseen un conector minijack direccional y flexible revolucionario para evitar malas conexiones y roturas. Los auriculares profesionales perfectos para utilizarlos en tu vida diaria.

Si quieres ganar uno de los auriculares Sennheiser Momentum On-Ear que regalamos, envíanos tu foto más fluki-fluki de estas Navidades a través del formulario TUCLIP que encontrarás en la columna derecha de esta página. El viernes 10 de enero se inicia la recepción de fotos y la fecha límite será el sábado 18 de enero tras la emisión de Europa Baila. Entre todas las recibidas, las más cachondas, originales y divertidas se llevarán los cascos. El sábado 25 de enero anunciaremos los ganadores durante el programa y publicaremos los nombres también en la web.

1.- Víctor Magán feat. Vassy & Juan Magán - Spotlight

2.- Avicii - Wake Me Up

3.- Alesso & One Republic - If I Lose Myself

4.- Lana del rey - Summertime Sadness (Cedric Gervais Remix Radio Edit)

5.- NERVO - Like Home

6.- Empire Of The Sun - DNA (Calvin Harris Remix)

7.- Showtek feat We Are Loud & Sonny Wilson - Booyah (Original Mix)

8.- Sebastian Ingrosso & Tommy Trash feat. John Martin - Reload

9.- Armin Van Buuren - This Is What It Feels Like

10.- Quintino & MOTi - Dynamite feat Taylr Renee (Original Mix)

11.- Austin feat Juan Magán - Tomorrow (Víctor Magán Remix)

12.- Capital Cities - Safe And Sound (Cash Cash Remix)

13.- Steve Aoki & Chris Lake And Tujamo - Boneless

14.- Empire Of The Sun - Alive (David Guetta Remix)

15.- Nicky Romero & Krewella - Legacy

16.- Nervo feat. Ivan Gough & Beverley Night - Not Taking This No More (Original Mix)

17.- Víctor Magán & Surrender DJs feat. Bianca Lindgren - Tomorrow Can't Wait

18.- Blasterjaxx - Faith

19.- Dirty South & Alesso - City Of Dreams (Showtek Remix)

