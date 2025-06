‘23 de junio’ de Vetusta Morla en seis datos curiosos: el concierto que la convirtió en himno, el debut de Álvaro Morte en la música y un ritual de felicitación

El 10 de noviembre de 2017, la banda de Tres Cantos Vetusta Morla lanzó su quinto álbum de estudio Mismo sitio, distinto lugar y su quinto track era esta canción que lleva por título una significativa fecha, la que marca el inicio del verano y rinde homenaje a las tradiciones ligadas con la noche más corta del año.

23 de junio es una de las canciones más escuchadas del que es considerado el grupo indie más importante de España —solo por debajo de Copenhague, Valiente y Maldita dulzura— y aquí te descubrimos cómo suena, por qué terminó convirtiéndose en un himno para Vetusta Morla —para la que han creado hasta una camiseta— y la tendencia viral que protagoniza cada 23 de junio.

1. No es un vals, exactamente

Es fácil identificar los compases de un vals desde los primeros acordes de la canción. De hecho, su letra así lo dice: “Cuida este vals que tenemos en vena”.

Pero la elegante melodía, en palabras de la propia banda, no es puramente eso: “Es un vals retrofuturista cargado, a partes iguales, de folclore y manipulación sonora. Es un baile atemporal”. De hecho, también exhala aromas de “canción popular convertida en un ritual de paso”. “Como si se tratase de una celebración ancestral que nos invita a pasar ligeros y con valentía, sin la carga del equipaje que todos llevamos encima”, explicaba el grupo sobre el tema.

2. La mágica noche de San Juan

El 23 de junio, en casi todos los rincones de España, se celebra la mágica noche de San Juan, la más corta del año. La fiesta está cargada de misticismo: en las hogueras se queman lo que ya no sirve y se saltan para ahuyentar las malas energías.

La canción, que evoca un encuentro, alude a todo eso, invitando a deshacerse de lo que no nos deja ser y no oprime: “Y que San Juan no nos queme en su hoguera / Cuando descubra quién la saltó / Deja el equipaje en la ribera / Para verte como quieres que te vea / Deja el equipaje en la ribera / Y quémalo”.

3. Con demasiado significado

La banda de Tres Cantos lanzó la canción en el mes de noviembre de 2017, junto al resto del álbum Mismo Sitio, Distinto Lugar, pero el momento cumbre del tema sucedió unos meses después, el 23 de junio de 2018 cuando Vetusta Morla dio un concierto en la Caja Mágica de Madrid.

Llegaron a juntar a 38.000 personas y se convirtieron en el primer grupo indie en lograr semejante número.

Fue entonces cuando 23 de junio cobró aún más significado y se convirtió en himno para la banda y sus seguidores.

4. El inicio de una relación con Paula Ortiz

Una de las canciones más especiales del repertorio de la banda de Copenhague merecía un videoclip a su altura. Casi un año después del famoso concierto, 23 de junio estrenaba su propia ‘película’ dirigida por Paula Ortiz, nominada a los Goya en tres ocasiones, por La virgen roja, La novia y De tu ventana a la mía.

Esta fue la primera de las colaboraciones de la banda con la cineasta: después algunos de sus miembros firmaron las bandas sonoras de Teresa y La virgen roja, que la directora estrenó en 2023 y 2024, respectivamente.

5. El debut de Álvaro Morte en la música

El videoclip, que fue grabado en una antigua azucarera de Alagón (Zaragoza), está protagonizado por los actores Álvaro Morte (La casa de papel) y Verónika Moral (Vis a vis). Ellos son la pareja que se reencuentra y que baila un vals entre ruinas.

El actor, que se ha declarado en varias entrevistas fan de Vetusta Morla, tuvo así su primer contacto con la música y un año después se atrevió a cantar junto a Najwa Nimri el bolero Acércate más, que forma parte del disco Alma de la actriz y cantante.

6. Y cada 23 de junio

23 de junio de Vetusta Morla se ha sumado al listado de canciones que forman parte del calendario musical popular, igual que 20 de abril de Celtas Cortos y 20 de enero de La Oreja de Van Gogh. Ese día, la canción circula por redes sociales bajo el hashtag #23dejunio para dar la bienvenida al verano y celebrar la noche de San Juan.

La propia banda se ha unido al movimiento y año tras año —menos en 2022, porque el día 24 dieron otro gran concierto en el Wanda—, también felicita este día desde sus redes sociales con esta canción.