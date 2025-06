Zahara celebra su bisexualidad en el Orgullo de Jaén: "He vivido reprimida dentro de mí porque así me he permitido existir"

La Fiestas del Orgullo de Jaén han dado el pistoletazo de salida con Zahara como pregonera. La cantante fue invitada a unirse a esta cita porsu compromiso con el colectivo, aunque ella misma aclaró entonces a la organización que forma parte del mismo. "Soy bisexual pero siempre he sido leída como hetero", reconocía la intérprete de Lento ternura, que ha repetido este mensaje en un pregón cargado de risas, reflexiones y un mensaje a su hijo.

"La primera vez que sentí atracción por una chica era una niña y al decirlo no hubo celebración, ni siquiera una sorpresa. Solo una corrección amable. Eso no es amor, me dijeron. Es que aún no sabes expresar lo que es la amistad. Estoy segura, con la certeza absoluta de las niñas que lo sienten todo de golpe, de que si en vez de decir 'Me gusta María' hubiese dicho 'Me gusta Juan', la risa habría sido otra y no me habrían devuelto una explicación sino una sonrisa cómplice", apuntó la cantante, a la que no supieron entender cuando era niña ni tampoco en la adolescencia.

"Me enamoré de Cristina, dije 'Me gustan las mujeres' y lo primero que escuché fue 'Es una fase'. Qué expresión tan perfecta para invalidar sin herirme una fase, algo que pasará como el sarampión o los pantalones de campana, ya verás", añadió sobre las explicaciones que le fue dando su entorno a sus sentimientos. "Desde entonces, cada vez que intenté expresar mi deseo, había una excusa preparada para corregirme, una explicación para reconducirme al centro, a lo que se espera, a lo que siempre se espera".

"Y cuando por fin me reconozco bisexual, cuando lo siento con fuerza con cariño con certeza y con amor, estoy en una relación con un hombre"

La cantante utilizó su experiencia para denunciar la falta de apoyo y de referencias. Tuvo que pasar el tiempo para que se diese cuenta de que todo habían sido excusas de un lado y del otro. "Ahí en la intimidad más profunda me di cuenta. He vivido reprimida dentro de mí, encerrada en una versión que era solo una parte y siendo leída como hetero porque así me he mostrado y así me he permitido existir. Y cuando por fin me reconozco bisexual, cuando lo siento con fuerza con cariño con certeza y con amor, estoy en una relación con un hombre", apuntó provocando las risas del público.

"Entonces digo, ahora no digas nada. ¿A quién le va a importar esto? No eres lo suficientemente bi como para merecer nombrarte así. Esto es muy duro, he sido mi propia inquisidor. Me he callado, me he corregido, me he hecho sentir menos, me he sentido insuficiente, una impostora del colectivo. Es una violencia sutil que ejerzo contra mí, una vigilancia que me susurra", reflexionó la cantante sobre su comportamiento a lo largo de los años.

A su hijo y a quienes han tenido que sobrevivirse

Zahara, que compartió parte de su pregón en Instagram, dirigió este pregón a distintos grupos. "Le hablo a quienes han tenido que sobrevivirse en entornos que no estaban hechos para ellas, que les empujaban a fingirse normativas mientras por dentro ardían de verdad", apuntó la cantante en su discurso, del que ha publicado en Instagram parte del texto.

"Y le hablo a mi hijo que está aquí hoy conmigo para que sepa que no hay forma equivocada de ser que tal y como es, ya está bien. Está perfecto", añadió Zahara, que escribió este mensaje pensando en la adolescente que fue-, "Y quiero hablarle también a la adolescente que fui, a esa chica confundida, sin nombres para lo que sentías sin espejos en los que mirarse. Quiero decirle que estamos aquí también por ella. Que no estaba sola. Como ninguna lo está".