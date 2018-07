Regalamos Meet&Greet para los conciertos de Backstreet Boys en Madrid y Barcelona

In A World Like This Tour de Backstreet Boys / europafm.com

En poco más de una semana los Backstreet Boys llegarán a España con su tour “In a World Like This” y ya podemos anunciar el sold out de uno de sus conciertos. Barcelona ha agotado las entradas para su show del 20 de Febrero en el Sant Jordi Club. Para Madrid, los rezagados están a tiempo de conseguir las últimas entradas para el concierto del día 19 en el Palacio Vistalegre, que no tardarán en agotarse también.

Después de su última gira en el 2011, la exitosa “NKOTBSB”, el regreso de Kevin Richardson a la banda supone una gran oportunidad para poder ver de nuevo a los cinco miembros originarles juntos después de casi diez años.

Además, Euroclub te da la oportunidad de conocer a los Backstreet Boys en persona regalando Meet&Greets para ambos conciertos en los que estás invitado/a a las pruebas de sonido y puedas hacerte una foto con la banda al completo.

Si quieres conseguir tu Meet&Greet estate muy atento a Euroclub de lunes a viernes de 21 a 23h y Juanma Romero y Laura Trigo te dirán como conseguirlo.

* ES IMPRESCINDIBLE TENER LA ENTRADA DEL CONCIERTO PARA PODER PARTICIPAR EN EL CONCURSO

GANADORES: Ana Celia Aranda (Granada), Sara Alcoverro (Barcelona), Yanira Fanego (Madrid), Jéssica Barba (Barcelona) y Arancha Sanginés (Madrid)