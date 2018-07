The Script actuará en Madrid y Barcelona en marzo de 2015

Barcelona y Madrid serán las ciudades afortunadas de volver a disfrutar en directo de The Script, el día 30 de marzo en el Sant Jordi Club de Barcelona y el día 31 en el Barclaycard Center (Palacio de Deportes) de Madrid. La banda irlandesa nos presentará en directo su nuevo álbum No Sound Without Silence con Europa FM como emisora oficial.

The Script sigue imparable en su carrera hacia el éxito masivo. Su cuarto álbum de estudio reafirma su estatus de banda top y no podíamos esperar menos de ellos en su salto al siguiente nivel.

Septiembre de 2014 fue el mes escogido por The Script para presentarnos su nuevo trabajo, No Sound Without Silence, un álbum que se empezaba a gestar durante su gira de 2013 y que se grababa poco después, dando rienda suelta a una explosión creativa y un sonido cargado de energía. No estamos ante un simple álbum de pop-rock, solo hace falta una escucha para saber que esto va a estallar en cualquier momento, y es que la banda tiene entre las manos su mejor disco hasta la fecha.

En esta gira, además, el grupo vendrá muy bien acompañado. El rapero londinense Tinie Tempah es el artista invitado de excepción que abrirá los conciertos, sustituyendo a Labrinth, que anunciaba hace unos días que aplaza su visita a nuestro país por estar preparando su próximo disco.

Os recordamos que estará permitido el acceso a menores de 16 siempre y cuando vayan acompañados de su progenitor o tutor legal en el caso de Barcelona y de un adulto responsable en el caso de Madrid.