La respuesta de Chayanne al ver los vídeos de Eva Soriano, nerviosa, antes de conocerle

Después de varios años de insistencia, Eva Soriano pudo lograr una de sus grandes metas el pasado jueves: conocer a Chayanne durante su concierto en Madrid.

La presentadora de Cuerpos especiales es una grandísima fan del artista de Puerto Rico desde su adolescencia. Se le ha declarado varias veces a través de canciones y versiones en el antimorning show, e incluso aprovechó la visita de Lele Pons —su sobrina— para intercambiarse mensajes con él y confesarle su amor por enésima vez: "Te admiro y te quiero", decía.

Así, cuando Soriano casi daba por perdida su misión, todo dio un giro. La representante de Chayanne contactó con ella y la invitó a su concierto en el Movistar Arena... Pero no solo eso. Eva Soriano pudo conocerle e incluso subirse al escenario a bailar bachata con él. El vídeo del momento acumula más de 2 millones de reproducciones en Instagram. Un hit. "Todas somos Eva", decían los seguidores de Cuerpos especiales.

Pero es que si ver a Eva sobre el escenario era ya un escándalo, verla muerta de los nervios antes de entrar al camerino de Chayanne es oro molido. "Voy a vomitar", "que no se me note", "me voy a arrancar el pelo", repetía. Estaba como un flan y Chayanne fue de lo más amable con ella y con su madre Asun, su acompañante de confianza.

Tanto es así que el cantante, al encontrarse con los vídeos del momento en Instagram, ha comentado: "Qué placer conocerte! Me encantaron tus reacciones"

La respuesta de Chayanne a Eva Soriano | Europa FM

Si es que... Las vueltas que da la vida. Eva Soriano era fan de Chayanne, y ahora Chayanne es fan de Eva. ¡El poder de Cuerpos especiales!