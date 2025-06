Estrella Morente arremete contra Nia por su polémica con la tauromaquia en 'Operación Triunfo 2020'

Tras el resurgir de su polémica con Ana Obregón, Nia vuelve a ser testigo de cómo otro conflicto suyo del pasado vuelve a ser tema de conversación. Es lo que está ocurriendo con Estrella Morente, quien ha querido pronunciarse de nuevo sobre su mediática actuación en OT 2020 donde improvisó unos versos a favor de la tauromaquia: "Ni el torero mata al toro / Ni el toro moto al torero / Los dos se juegan su vida / A un mismo azaroso juego", cantó.

La cantante, que en los ensayos no había interpretado esa introducción, dio la sorpresa en directo con Nia sobre el escenario, ya que ambas cantaron Volver de Carlos Gardel. Tras lo ocurrido, la concursante y posterior ganadora del concurso desveló que se asustó: "Ella me dijo que si me importaba que hiciese un par de cosas para calentar. Que no me asustara, que iba a calentar. Me asusté un poco al principio porque digo: 'Es otra canción'. Dije: 'Yo no sé cantar eso'", dijo al día siguiente.

Las nuevas palabras de Estrella Morente

Ahora, Estrella Morente ha recuperado aquella polémica cinco años después durante su entrevista con Risto Mejide en Viajando con Chester: "Me entristeció que ella dijera que no sabía nada, cuando yo la avisé de que iba a hacer una introducción. Nia, tendrías que haber sido honesta, porque en esta vida, si quieres ser artista, lo primero es saber ser honesto", ha dicho.

La cantante reprocha a Nia que no la defendiera tras la polémica que provocaron sus versos protaurinos. "Me molesta que TVE pidiera perdón, creo que estuvo desacertado. Primero, porque es cultura. Segundo, porque pidieron perdón como si aquello no estuviera preparado. Que no me puse a torear un toro, solo canté", añade.

"A mí me apetecía cantarlo, no por el tema de los toros, sino porque es la introducción que hago muchísimas veces en mis conciertos, era algo de mi padre. Yo hago lo que quiero con mi arte, lo que siento y considero y no pido permiso", zanja.