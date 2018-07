Cycle: "No hay muchas bandas de nuestro estilo en España"

Nos presentan su disco, 'Dance All Over'

El grupo de música de pop electrónico Cycle, nos presentan en Un Nuevo Lugar su tercer disco, 'Dance All Over', coincidiendo con el lanzamiento de 'Weak On The Rocks', el que fuera el primer LP del grupo. Nos cuentan que este nuevo disco musicalmente es un paso hacia adelante, pero sin perder su estilo. Cycle reconoce que han vivido un año de trabajo intenso para hacer este nuevo disco.