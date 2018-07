La extraña pareja de Mónica Carrillo: Versiones musicales

Mónica Carrillo nos trae a Un lugar llamado mundo versiones musicales de canciones que brillaron en el panorama musical. Los protagonistas han sido Aretha Franklin cantando la canción Rolling In The Deep de Adele, Anthony and the johnsons versionando Imagine de Jhon Lenon y Enrique Morente interpretando Hallelujah de Leonard Cohen.