Ismael Serrano y The boxer rebellion estarán en el próximo Un lugar llamado mundo

Ya conocemos los invitados de próximo Un lugar llamado mundo . Ismael Serrano y el grupo londinense The boxer rebellion nos hablarán de sus nuevos discos. Junto a ellos el director de cine Jaume Balagueró y nuestros colaboradores Mónica Carrillo y Ale Acosta.

El cantautor Ismael Serrano estará en Un lugar llamado mundo para hablarnos de su nuevo álbum, La llamada. El noveno disco de estudio del madrileño que se ha convertido en número uno de ventas en España según la lista oficial de ventas.

Además, nos visitará el grupo londinense The boxer rebellion. Hablarán del nuevo álbum que han estrenado, en el que recopilan 17 canciones en directo, Live at the forum. Aprovechando su gira por España han pasado por Casa Limón y han cantado en directo dos de las canciones que han incluido en este trabajo.

Por último, nos acompañará el director de cine Jaume Balagueró para hablarnos del estreno de su película REC4, la última entrega de la saga de terror REC. Y como siempre nuestros colaboradores Mónica Carrillo y Ale Acosta.