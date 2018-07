El nuevo folk americano de Anaïs Mitchell llega a ‘Sesiones Ligeras’

ANAIS MITCHELL interpreta en acústico ‘Now You Know’, tema perteneciente a su álbum ‘Xoa’, para ' Sesiones Ligeras ' de Flooxer

ANAIS MITCHELL es una de las figuras más importantes del nuevo folk americano. Tras consagrarse con su álbum ‘Hadestown’ vuelve a estar de actualidad por su tema premonitorio: 'Why we build the wall', convertido espontáneamente en un himno contra Donald Trump.

Esta ‘Sesión Ligera’ se grabó en La Victoriana, un espacio dedicado a los muebles originales de los 50s, 60s y 70s, mezclados con piezas de estilo industrial y rústico.