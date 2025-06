Miley Cyrus y Naomi Campbell muestran su poderío en el videoclip de 'Every Girl You've Ever Loved' | YOUTUBE

Every Girl You've Ever Loved fue la gran sorpresa del nuevo álbum de Miley Cyrus, Something Beautiful. Y es que la canción es un featuring con la supermodelo Naomi Campbell, quien ha sido la invitada más especial del álbum.

Ahora, un mes después del estreno del noveno disco de la intérprete de Flowers, la cantante lanza el esperado videoclip de la colaboración con la modelo. En él, las artistas derrochan glamour y poder en un espacio diáfano en un edificio abandonado, en el que Cyrus se deja llevar entre ventiladores y paredes de hormigón para dramatizar como solo ella sabe hacer al cantar esta canción.

Por su parte, Naomi Campbell tarda en mostrar su rostro en el videoclip, pero cuando lo hace lo hace con una gabardina y una larga melena al aire mientras cita su poético monólogo.

Las artistas andan así hasta encontrarse en aquel edificio abandonado. Ambas dejan ver un sexy body bajo sus chaquetas, con el que bailan sobre tacones y desfilan de un lado a otro, desafiantes y empoderadas.

Letra de Every Girl You've Ever Loved

Combino mi bolso con mi vestido nuevo

I match my bag to my new dress

Sigo siendo un diez

I'm still looking like a ten

Aunque tenga el pelo alborotado

While my hair is a mess

Sí, y voy a romperla toda la noche

Yeah, and I'm gonna work it all night

Hasta que consiga lo que quiero

Till I get what I want

Sí, sí, sí

Yes, yes, yes

No, no puedo creer que aún

No, I can't believe that you're still

Me tengas esperando como un perro en la calle, ah

Holding out on me like a dog in the street, oh

¿No soy lo bastante linda como para ser más que un pasatiempo a oscuras? (¿Por qué sigues guardándote el corazón?)

Aren't I pretty enough for more than fun in the dark? (Why're you still holding onto your heart?)

Buscas a la chica ideal, pero una nunca te basta (soy todas las chicas que has amado)

Looking for the one, but one is never enough (I'm every girl you've ever loved)

Soy mitad ángel, mitad lo opuesto (¿por qué sigues guardándote el corazón?)

I'm a little bit angel, I'm a little bit not (why're you still holding onto your heart?)

Acércate a la que siempre soñaste

Come get under the one that you've been dreaming of

Soy todas las chicas que has amado

I'm every girl you've ever loved

Ponte una pose

Pose

Ella tiene el perfume perfecto

She has the perfect scent

¿No me deseas, amor?

Don't you want me, baby?

Ponte una pose

Pose

Su francés es impecable

She speaks the perfect French

¿No me deseas, amor?

Don't you want me, baby?

Te llamo y te enciendo el corazón

I turn you on and set your heart on fire

Te doy todos los colores que existen

I give you every single color that there is

En una llama ardiendo de deseo

In a flame that's burning with desire, I

Recojo tu ropa del piso de mi baño

I'm picking up your clothes off all my bathroom tiles

Sí, puedo sostenerte como a un hombre

Yeah, I can hold you like a man

Uh, y dejarte llorando como a un niño (seguirte como una sombra)

Uh, and let you cry like a child (follow you like a shadow)

No, no puedo creer que aún

No, I can't believe that you're still

Me tengas esperando como un perro en la calle, ah

Holding out on me like a dog in the street, oh

¿No soy lo bastante linda como para ser más que un pasatiempo a oscuras? (¿Por qué sigues guardándote el corazón?)

Aren't I pretty enough for more than fun in the dark? (Why're you still holding onto your heart?)

Buscas a la chica ideal, pero una nunca te basta (soy todas las chicas que has amado)

Looking for the one, but one is never enough (I'm every girl you've ever loved)

Soy mitad ángel, mitad lo opuesto (¿por qué sigues guardándote el corazón?)

I'm a little bit angel, I'm a little bit not (why're you still holding onto your heart?)

Acércate a la que siempre soñaste

Come get under the one that you've been dreaming of

Soy todas las chicas que has amado

I'm every girl you've ever loved

Ponte una pose

Pose

Ella tiene el perfume perfecto

She has the perfect scent

¿No me deseas, amor?

Don't you want me, baby?

Ponte una pose

Pose

Su francés es impecable

She speaks the perfect French

¿No me deseas, amor?

Don't you want me, baby?

Ella nunca usa reloj

She never wears a watch

Y aun así, jamás llega tarde

Still, she's never late

Tiene ese tipo de gracia

She's got that kind of grace

¿Acaso Botticelli pintó su cara?

Did Botticelli paint her face?

Tiene el sentido perfecto

She has the perfect scent

Su francés es impecable

She speaks the perfect French

Puede bailar toda la noche

She can dance the night away

Sin siquiera sudar

And still, she'll never break a sweat