Alicia Keys de gira por nuestro país europafm.com | | Actualizado el 15/10/2015 a las 13:51 horas

Alicia Keys presentará los próximos dias su nueva álbum en España. Dos son las fechas escogidas para España, con conciertos los

días 16 de marzo, en el Pavelló Olímpic de Badalona y el día 17 en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid.



Desde su debut en 2001 con el disco Songs In A Minor, la cantante y compositora neoyorquina ha vendido más de 20 millones de discos en todo el mundo. Con el primer disco, para el que Alicia compuso el single de

éxito Fallin, ganó cinco premios Grammy, incluido el de Artista Revelación y Mejor álbum de R&B. Alicia ha conseguido llevar el R&B

moderno a una nueva dimensión con tan solo 22 años.



Con su siguiente trabajo, The Diary Of Alicia Keys, consiguió site Discos de Platino, cuantro premios Grammy y éxitos con canciones como If I Ain't Got You, You Don't Know My Name o Karma, temas que sin duda sonarán también en esta nueva gira.



As I Am es el nuevo álbum de estudio de Alicia Keys. Definido, por ella misma, como "un encuentro entre Janis Joplin y Aretha Franklin", muestra su talento para la composición y la producción, demostrando que es una de las pocas artistas capaces de capturar el espíritu de la vieja escuela y actualizarlo. En directo, Alicia Keys es ya una más de las grandes artistas de la música negra Norteamericana.



FECHAS:

Domingo 16 de marzo de 2008 - Pavelló Olímpic de Badalona - Barcelona



Lunes 17 de marzo de 2008 - Palacio de Deportes de la Comunidad -

Madrid.