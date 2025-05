Alaska se sincera sobre su relación sexual con Antonio Escohotado: "Para él todo era placer"

"He sido una suertuda"

Se saben muchas cosas de la vida de Alaska, pero poco sobre cómo se sentía ella en cada etapa de su trayectoria vital. Esa es la premisa de la serie documental Alaska Revelada, para la que la artista estuvo hablando más de 50 horas. La obra, disponible en Movistar Plus+, analiza la figura de este icono generacional más allá de los hechos, aunque deja algún tema sin explicar en profundidad.

Eso es lo que ocurre con la relación que mantuvo con el filósofo español Antonio Escohotado. En el documental, este asunto solo se esboza, pero Alaska ha tenido a bien desvelar más detalles sobre él en una entrevista con El Español. "Parece que tuviste una amistad romántica con momentos de sexo con Escohotado", señala la periodista Lorena G. Maldonado. "Le conociste tomando LSD con Hoffman en un retiro a las afueras y eso desembocó en una relación sexual que duró mucho tiempo, de forma esporádica".

"El sexo es lo más democrático"

Alaska reconoce estas palabras, aunque les resta importancia cuando la profesional le pregunta si "el cerebro modifica la experiencia del sexo" por "acostarse con el hombre más libre del mundo". "No, mira, el sexo es una cosa tan brutal y tan animal que nos baja totalmente la divinidad que podamos tener", comenta la artista.

Alaska en la presentación de su documental 'Alaska Revelada' | Gtres

"Las personas somos lo que somos y cuando llega el momento de querer ligar con alguien… todos somos iguales", añade. "Hay poca divinidad, salvo cuando tienes una relación con una persona y creas un vínculo y te sientes trascendente. ¡Pero la vida es como es! Pones los cuernos, te ponen los cuernos, o no se ponen, o no te tratan como te mereces, o no tratas como se merecen... El sexo es lo más democrático, lo allana todo, todos nos comportamos igual de tontamente en el sexo".

Así describe Alaska a Antonio Escohotado

No conforme con sus respuestas, la periodista busca más detalles sobre cómo era Antonio Escohotado y cómo fue exactamente su relación con él. "Era un señor maravilloso en todos los sentidos", responde Alaska, algo escueta. "Era una persona… a ver cómo te lo digo. Para él la sexualidad, las drogas… todo… era placer", desvela. "Era una persona golosa con la vida. Le gustaba disfrutar en todo. Ahí lo dejamos. ¡He sido una suertuda!".