Bebe empieza a trabajar en un nuevo disco para finales de 2011

Era el año 2004 cuando apareció Bebe cantando con valentía: “Malo, malo, malo eres; no se daña a quien se quiere. Tonto, tonto, tonto eres; no te pienses mejor que las mujeres”. Siete años más tarde sigue manteniendo su estilo, su manera de entender la vida y de decir las cosas. Bebe es la artista admirable que no se ha dejado lleva por la corriente de las tendencias. Sigue fiel a su personalidad y es lo que se espera de su tercer disco, que podría ver la luz a finales de noviembre.

Bebe ha pasado el verano encerrada en el estudio de grabación Ferber de París. Esperamos que el paso intermedio entre la grabación y su publicación no se alargue tanto como con su segundo disco Y. aunque todo apunta a que la postproducción va viento en popa, no cambiaremos de año sin disco de la artista. Este álbum será el primero en el que la artista valenciana no contará con la colaboración del productor Carlos Jean.