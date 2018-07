45.890 personas disfrutaron del En Vivo Festival en Bilbao

Asistentes del En Vivo Festival / Last Tour

Si en la primera jornada, en la que lideraron el cartel los holandeses de Within Temptation y los vascos de Berri Txarrak, asistieron a los conciertos casi 22.000 personas, en la segunda, celebrada entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, fueron 24.132 los aficionados que llenaron las campas del monte Kobetas, informa la organización del evento en un comunicado.

Los asistentes a la segunda jornada disfrutaron de las actuaciones de grupos de punk rock ska como Reincidentes, Rulo y la Contrabanda, Soziedad Alkoholika, El Drogas y los británicos The Toy Dolls.

El concierto que mayor expectación concitó fue el del exvocalista y bajo de Barricada, Enrique Villarreal, 'El Drogas', quien se ganó al público desde los primeros acordes.

La actuación estelar correspondió a los californianos de The Offspring, quienes regresaban al En Vivo después de su paso por el festival en 2011, para presentar Days Go By, editado en junio de 2012 y su primer disco de estudio en cuatro años.

Debido a la cancelación de los conciertos de este mismo festival que se iban a celebrar en Rivas Vaciamadrid y Barcelona, Bilbao ha quedado como única sede del evento en su cuarta edición.