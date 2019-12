Un hombre descubre que su gato tiene la culpa de sus problemas para dormir

Luis Navarro, que en Twitter está bajo el usuario @stluis_htx, decidió compartir unas imágenes (no sabemos si suyas o de alguien que conoce) descubriendo el motivo por el que el individuo en cuestión no podía dormir por las noches.

"No podía respirar mientras dormía y por eso decidí instalar una cámara", escribe adjuntando varias pruebas gráficas que delatan esta extraña situación.

Nada menos que el gato de la persona en cuestión era el culpable de los problemas respiratorios de su dueño. Tal como pueden verse en las imágenes, el animal decidió que el mejor sitió para aposentarse y descansar también era en la cara de un humano.

Eso sí, o el gato es muy cauteloso o el hombre duerme como un tronco, porque en ningún momento se percató de la presencia de su mascota en toda la cara hasta que vio el vídeo.

Y parece que no solo este gato tiene esta afición, ya que otros usuarios le respondieron explicando casos parecidos.

My cat used to do that to me! I only found out because when I woke up from my recurring dream of suffocating, the fat bastard was sprawled out on my face.