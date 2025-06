Biznaga: "Tenemos una selección de festivales que tenemos vetados. Nos daría vergüenza mirarnos a la cara"

Acaba de recoger el premio a Mejor artista en los Premios MIN y Mejor álbum de rock en los Premios de la Academia de la Música de España. Biznaga vive su mejor momento gracias a ¡Ahora!, su quinto álbum de estudio cargado de sus características canciones de rock contestatario.

"Hemos mejorado en todo. Teníamos que mejorarlo todo", han dicho cuatro de sus cinco integrantes durante la visita este lunes en Cuerpos especiales. "Hemos mejorado la manera de tocar, de componer, de relajarnos... son 12 años", han matizado.

La banda ha conseguido pulir su trabajo aunque no ha perdido su esencia como representante de la canción protesta contemporánea. Así, su disco incluye temas como El futuro sobre plano, una canción sobre la especulación inmobiliaria que dice cosas como el derecho a la ciudad y habitar con dignidad.

Una queja musical que ha llevado al grupo a tomar decisiones y realizar sacrificios musicales. "Algún programador de festivales que tendrá relación con fondos buitres habrá dicho 'vale, estos no'. Pero nos da igual porque nosotros también le habríamos dicho 'tú, no", han dicho sus miembros para luego aclarar: "Tenemos una selección de festivales que tenemos vetados porque sino nos daría un poco de vergüenza mirarnos a la cara".

"Ha sido una decisión a la que fuimos llegando poco a poco y ahora podemos decir que no a ciertas cosas. No vamos a ser coherentes con todo porque todos tenemos nuestras cositas pero un mínimo de coherencia intentamos tener", han añadido.

'Espejo del caos' y 'La gran renuncia'

Biznaga incluye en el disco Espejo del caos, una canción que empieza diciendo "Carlos tiene dos carreras, vende alarmas para chalets. Ana, un master varios idiomas y hace camas en un hotel" y que ha llevado a traído una anécdota al estudio.

"Eva, ¿tú no te acuerdas de mí?", le ha dicho Álvaro a la presentadora. "Yo estudié enfermería y he trabajado de enfermero en Leit Motiv. Yo te he hecho las pruebas del Covid".

Otra canción con un encendido mensaje esLa gran renuncia, sobre la cultura que imparten muchas empresas de hacerte creer que la empresa también es tuya. "Es como robarte la vida, pidiéndote la máxima implicación pagándote lo mínimo", han explicado recordando el vídeo de Pantomima Full de las pistolitas de agua.

Biznaga se ha despedido recordando que el miércoles 2 de julio salen a la venta las entradas para la segunda fecha en la Sala La Riviera de Madrid y pasándose por el rincón de cantar, donde han interpretado en acústico Agenda 2030. ¡Momentazo!