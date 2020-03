Adele derrite el corazón de sus fans con un vídeo pidiendo perdón en Instagram

Adele es una de las artistas con más corazón de los últimos años. Y no tan solo porque constantemente hace subir a sus fans al escenario para poder compartir momentos con ella, sino también por como de preocupada y cariñosa se muestra con sus seguidores.

Un ejemplo de ello es el vídeo que la cantante ha colgado esta semana en su cuenta de Instagram y que ha conseguido derretir el corazón de todos sus fans. Y es que la cantante se vio obligada a cancelar su concierto de Phoenix del pasado martes 16 de agosto por un resfriado que la había dejado sin voz. Pero a pesar del terrible catarro que tenía la cantante, no dudó ni un segundo en mandar un mensaje a todas las personas que iban a asistir al evento: "No puedo hacer el show esta noche. Aunque lo hiciera, no sería bueno. Lo siento muchísimo. Siento decepcionaros". Además, Adele insistió en que "cancelar shows no es algo que me guste hacer. He intentado cantar y calentar la voz toda la mañana, pero no he mejorado".

La cantante ha aparecido muy desmejorada, con los ojos hinchados, triste y sin una pizca de maquillaje, algo que ha encendido la alarma entre sus seguidores. ¿Realmente está bien Adele?