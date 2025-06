Qué le pasó a Lewis Capaldi: la enfermedad que le apartó de los escenarios

El cantante británico Lewis Capaldi, autor de éxitos como Someone You Loved o Before You Go, ha regresado a los escenarios por sorpresa este viernes 27 de junio después de estar dos años alejado del foco mediático para cuidar su salud mental. Ahora, a sus 28 años, ha actuado en Glastonbury 2025, el festival donde celebró su último concierto en 2023 tras ser diagnosticado de síndrome de Tourette.

Aquel año, Capaldi perdió la voz y experimentó tics agudos durante su espectáculo. De hecho, el público tuvo que ayudarlo para terminar su última canción, Someone You Loved. Ese fue el momento de inflexión por el que el artista decidió apartarse de los escenarios. "Glastonbury, lo siento mucho. Estoy un poco molesto conmigo mismo", dijo al terminar el show.

Tras su descanso, Lewis Capaldi ha conseguido sorprender al público del festival británico. "Glastonbury, qué alegría estar de vuelta. No voy a decir mucho hoy porque, si lo hiciera, me echaría a llorar", ha dicho. Después de interpretar Someone You Loved, ha añadido con lágrimas en los ojos: "No pude cantar esta canción hace dos años. Puede que hoy me cueste terminarla por diferentes razones".

Qué es el síndrome de Tourette

Durante los últimos dos años, Lewis Capaldi ha querido centrarse en cuidar su salud mental después de haber sido diagnosticado en 2022 de síndrome de Tourette, definido como "un trastorno caracterizado por movimientos repetitivos o sonidos indeseados (tics)", según Mayo Clinic.

Esta enfermedad puede aparecer de diferentes maneras a través de gestos involuntarios, como parpadear de forma reiterada, encoger los hombros o hacer ruidos raros. Este tipo de tics provocados por el síndrome de Gilles de la Tourette suelen presentarse entre los dos y los 15 años, aunque "el promedio es alrededor de los seis años", tal y como informa la fuente anteriormente citada.

"Si bien el síndrome de Gilles de la Tourette no tiene cura, se puede tratar. Muchas personas con síndrome de Gilles de la Tourette no requieren tratamiento porque los síntomas no son molestos. Los tics suelen disminuir o controlarse después de los diez años", añade Mayo Clinic.