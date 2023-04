Amanda Bynes sale del hospital psiquiátrico tras casi 30 días ingresada por una recaída

Amanda Bynes ha recibido el alta del centro psiquiátrico en el que se encontraba ingresada en California (EEUU) después de casi un mes. La actriz entró allí debido a una fuerte recaída en su salud mental, ya que fue encontrada vagando desnuda por las calles de Los Ángeles.

Tras su salida, seguirá recibiendo terapia psicológica de forma regular para no sufrir una nueva recaída, tal y como asegura la cadena NBC News. Amanda "no ha estado en contacto con su familia durante bastante tiempo", recoge el mismo medio.

TMZ añade que la actriz seguirá viviendo en su casa y será completamente independiente, justo como antes de su ingreso en el hospital.

La actriz Amanda Bynes, internada de urgencia en un centro psiquiátrico // GETTY

Por qué fue ingresada Amanda Bynes

El pasado mes de marzo la actriz recuperaba su libertad después de estar nueve años bajo una tutela- a la que se sometió de manera voluntaria- que controlaba su madre, un caso con similitudes al de Britney Spears.

Sin embargo, Bynes no fue capaz de recuperar el control de sus actos y protagonizó el citado conflicto en las calles de Los Ángeles.

Según un testigo presencial, fue la propia actriz -que sufre un trastorno bipolar- la que paró a la Policía para pedir ayuda y asegurar que estaba saliendo de "un episodio psiquiátrico". Tras esto, fue llevada a comisaría y posteriormente a un centro especializado para tratar sus problemas de salud mental durante al menos 72 horas. Una vez transcurrido este tiempo, se busca un tratamiento y entorno adecuado a sus necesidades.

Se esperaba la participación de la actriz en un convención de fans nostálgicos de los 90. Allí iba a participar en el panel All That pero canceló poco antes alegando que no se encontraba bien. Su expareja aseguró a las autoridades que recientemente había dejado de tomar la medicación.