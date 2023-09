Ana Mena acaba en el hospital por cortarse un dedo y se lo toma con humor: "Si no hacéis presave no me quitan los puntos"

¡ATENCIÓN! CONTENIDO SENSIBLE PARA PERSONAS APRENSIVAS. Ana Mena se ha cortado un dedo y han tenido que coserle en el hospital. La cantante ha pedido a sus fans que hagan presave de Madrid City, su próximo sencillo . .. ¡o no le quitarán los puntos!

¡Ana Mena nos ha dado un buen susto!

La artista malagueña ha publicado una foto en la camilla del hospital donde se puede ver claramente un corte en su dedo que ha necesitado de aguja e hilo, y un sanitario pinchándole la anestesia antes de coser el estropicio.

Ana ha decidido tomarse ese pequeño accidente con humor y ha compartido la imagen con cara de dolor con un mensaje para sus fans: "Si no hacéis presave no me quitan los puntos", junto al enlace de Madrid City, su próximo sencillo que sale a la luz este viernes 29 de septiembre.

Tras ver esta imagen, los fans de la intérprete de Lentamente se han preocupado mucho por ella, no han dudado en mandarle un mensaje de condolencias y, por supuesto, preguntarle cómo había sucedido este infortunio.

La artista ha sido sincera: le ha sucedido por el ansia de abrir un paquete que le había llegado, lo que nos deja con una importante moraleja: las prisas no son buenas, y hay que tomárselo todo con calma.

Pese a que ha sido un accidente que podría haberle pasado a cualquiera cuando le llega su pedido de Shein, esperamos que se recupere pronto y que sus fans hagan presave de su nueva canción para que puedan quitarle los puntos de sutura, como ha pedido en su tweet.

Sin comerlo ni beberlo puede ser una gran campaña de marketing para Madrid City, incluso más que haber empapelado la capital entera con frases de este hit.