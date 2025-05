El movimiento de Bad Bunny en Londres que hace pensar que habrá más conciertos en España

Debí Tirar Más Fotos World Tour traerá a Bad Bunny a España más de seis años después de su último concierto en nuestro país.

El cantante de Tití Me Preguntó anunció el pasado lunes las fechas de su gira mundial y ha marcado tres en España:

22 de mayo de 2026 en el Estadi Olímpic de Barcelona

en el Estadi Olímpic de Barcelona 30 de mayo de 2026 en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid

en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid 31 de mayo de 2026 en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid

El puertorriqueño aterriza en mayo de 2026 en nuestro país pero sus fans creen que debe quedarse más tiempo y están convencidos de que así lo hará.

Los seguidores de Bad Bunny han visto varias señales que indican que pronto anunciará nuevos conciertos en España y lo que ha pasado en Londres sirve para reforzar esta teoría.

Nueva fecha en Londres

Bad Bunny, que inicialmente tenía un solo concierto en la capital británica, el sábado 27 de junio de 2026, sorprendió este miércoles al anunciar un nuevo concierto al día siguiente. El domingo 28 también actuará en el Tottenham Hotspur Stadium lo que indica que su tour no está cerrado del todo.

Es la segunda fecha que añade a su gira mundial desde su anuncio el lunes 5 de mayo. También añadió otra en Sídney (Australia), donde tendrá concierto el 28 de febrero y el 1 de marzo en el ENGIE Stadium.

El calendario europeo de Bad Bunny

Otra pista lleva a pensar que Bad Bunny podría incluir más fechas en España. El tercer concierto de Bad Bunny en nuestro país es el 31 de mayo y hasta el siguiente, que será en Dusseldorf (Alemania), pasarán 20 días, un margen suficiente de tiempo para añadir nuevas fechas europeas.

¿Cuándo salen las entradas de Bad Bunny a la venta?

Saber si hay o no más conciertos de Bad Bunny en España será una cuestión de tiempo, por ahora lo que se puede hacer es comprar entradas para los que ya están anunciados y no despistarse. En los países donde ya se ha activado la preventa el cartel de SOLD OUT se ha colgado en menos de una hora. Así que apunta fechas y horas: