Beyoncé canta junto a Ed Sheeran y Gary Clark Jr

La cadena de televisión CBS ha emitido, finalmente, el especial centrado en la figura del legendario Stevie Wonder: 'All-Star Grammy Salute: Songs In The Key Of Life'. El homenaje tuvo lugar en el Nokia Theatre de Los Angeles y fue grabado durante la semana de los premios Grammy. En él, varios artistas reconocieron a Stevie Wonder como inspiración para sus carreras.

El evento reunió a las figuras más importantes del momento e interpretaron los temas más exitosos de la carrera del músico y compositor estadounidense, eso dejó duetos y colaboraciones increíbles. Participaron artistas de la talla de Lady Gaga, Pharrell Williams, Ariana Grande o Tonny Bennet.

Entre todas las actuaciones, destacó una en concreto. Y es que la diva de la música negra abrió el homenaje cantando Fingertips, el tema que puso a Stevie Wonder en el punto de mira de Motown, la discográfica especializada en música negra. A Beyoncé, se le unieron Ed Sheeran y Gary Clark Jr para redondear la actuación con un remix de Master Blaster y Higher Ground.

Aquí puedes ver la superactuación: