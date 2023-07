Britney Spears, abofeteada por el guardaespaldas de un jugador de la NBA: "Casi me noquea"

Britney Spearsha pasado recientemente por un mal trago después de recibir un bofetón de un guardaespaldas de Victor Wembanyama, un jugador de la NBA. La artista ha confesado en sus redes sociales la experiencia, aunque el propio deportista ha negado su versión y ha aclarado por qué fue golpeada.

Hace un par de días, la estadounidense se encontraba en el hall de un hotel de Las Vegas y vio a Victor, así que decidió acercarse a él para saludarle y "felicitarle por sus logros". Había mucho ruido y ella optó por "tocarle el hombro para llamar su atención".

De repente, su guardaespaldas "le dio un bofetón delante de todo el mundo": "Casi me noquea y provocó que se me cayeran las gafas". La intérprete de Toxic ha reconocido que "esta historia es muy vergonzosa" pero quiere contarlo para que las personas públicas "sentar ejemplo y tratar a todo el mundo con respeto".

Victor Wembanyama desmiente la versión de Britney Spears

Esta versión queda bastante lejos de la que ha dado el propio jugador de la NBA. En declaraciones a los medios de comunicación, ha apuntado que escuchó a una persona llamándolo pero no se detuvo por instrucciones de su personal de seguridad.

Mientras Britney contó que "le tocó el hombro", él ha dicho que "le agarró por detrás": "Yo no vi lo que pasó porque iba caminando y me dijeron 'no pares'. Pero esa persona me agarró por detrás, me agarró del hombro, así que sé que mi guardaespaldas la empujó".

"No sé con cuánta fuerza, pero la seguridad la empujó. No me detuve a mirar, así que seguí caminando y disfruté de una buena cena", ha destacado.

Del mismo modo, ha confesado que no sabía que esta persona era Britney Spears y se enteró de ello un par de horas después.

Después de escuchar ambas versiones, lo único en lo que están de acuerdo es que el guardaespaldas de Victor golpeó a Britney, aunque no se sabe qué hizo ella y cuál fue el motivo.