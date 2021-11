Bryan Adams da positivo por coronavirus por segunda vez en menos de un mes

El coronavirus sigue sin dar tregua a nivel internacional. Aunque la vacuna ha conseguido rebajar la mortalidad de la enfermedad, lo cierto es que los contagios siguen subiendo: las últimas víctimas han sido algunos como Ed Sheeran o David Bisbal.

Sin embargo, algo más raro es lo que le ha pasado al músico Bryan Adams, pues en apenas un mes se ha contagiado dos veces de la enfermedad. Lo ha anunciado el propio cantante a través de su cuenta de Instagram, donde ha explicado que, tras haber contraído la enfermedad a final del mes de octubre, acaba de dar positivo una vez más.

En esta publicación, el intérprete de Please Forgive Me ha comunicado con tres imágenes que ha vuelto a contraer la enfermedad: "Aquí estoy, acabo de llegar a Milán y he dado positivo por segunda vez en un mes en coronavirus. Me voy al hospital, muchas gracias por el apoyo", concluía el canadiense, que se encuentra ahora ingresado en un hospital de la ciudad italiana.

Segundo positivo en menos de un mes

Tal y como ha explicado el Corriere della Sera, el cantante aterrizó tras volar hasta Milán desde Nueva York. Un vuelo de 13 horas en el que Adams comenzó a manifestar los primeros síntomas de la enfermedad, con un poco de fiebre, y las pruebas tras llegar al aeropuerto no hicieron más que confirmar las sospechas. Desde allí, el cantante ha sido aislado y trasladado al hospital italiano, donde se investiga a su cadena de contactos.

A sus 62 años, se trata de la segunda vez que Bryan Adams da positivo por coronavirus en menos de un mes. El cantante ya se infectó el pasado mes de octubre, pocos días antes de su ciclo de seis conciertos en el Encore Theatre at Wynn de Las Vegas, aunque pasó la enfermedad sin tener ningún síntoma, al contrario que ahora.

¿Está vacunado Bryan Adams?

Sin embargo, este duro momento de salud para el músico no tiene nada que ver con ninguna doctrina negacionista. De hecho, según anunció su representante, el propio Bryan Adams está vacunado con las dos dosis, a pesar de los dos contagios que ha vivido en el último mes.

El artista se prepara ahora para realizar la cuarentena obligatoria en Milán, donde estaba previsto que participara en la presentación del calendario Pirelli y cuya presentación se celebrará el próximo lunes 29 de noviembre.

Aún así, parece que la enfermedad no le mermará lo suficiente como para no continuar con su nueva gira, que le llevará el próximo 1 de febrero al WiZink Center de Madrid y el 2 de febrero, al Palau Sant Jordi de Barcelona.