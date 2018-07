El actor y cantante James Reid cae del escenario durante una actuación

"El que come y canta, loco se levanta". Si James Reid hubiera hecho caso al refranero popular, habría escogido ser modelo o actor antes que cantante. Y es que James Reid quiere abarcarlo todo: se hizo famoso por ser ganador de Big Brother, ha protagonizado películas, series de televisión y en julio de este año decidió editar su primer disco We Are Whatever, y todo esto con tan sólo 21 años.

Durante la Cosmo Bachelor Bash 2014, gala que organiza anualmente la revista Cosmopolitan en Manila, se eligen a los 10 finalistas de entre 69 seleccionados que protagonizarán las páginas centrales del número especial de septiembre. Al evento asistía hasta Míster Filipinas 2014, Mariano Flormata.

Llegado el momento, James Reid ameniza la gala con una actuación. Parecía estar más pendiente de sus galas y su cuerpo que de su voz. Y confundiendo el escenario con una pasarela, quizá por llevar gafas tan oscuras, perdió la ropa y hasta la cabeza. El joven desaparece repentinamente tras caer por un agujero que había en el escenario. James Reid reapareció sin despeinarse y con las gafas puestas para finalizar su actuación y logró terminar el número. Eso sí, con el sudor frío después del percance y un moratón en el antebrazo que él mismo mostró en Instagram. Afortunadamente, fue sólo un susto.