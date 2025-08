El vídeo viral del gesto de Aitana a Sebastián Yatra durante la actuación de Amaral

Durante la minigira de la Metamorfosis Season, Aitana ha traído a sus conciertos varios invitados sorpresa que hicieron vibrar al público y han sido muy comentadas en las redes sociales. Este fue el caso de Amaral, grupo formado por Eva Amaral y Juan Aguirre, los cuales cantaron su mítica canción Marta, Sebas, Guille y los demás junto a la catalana en su segunda noche en el Metropolitano.

Sin embargo, esta actuación no captó solamente la atención en internet por lo inesperada que fue para muchos, sino también por un gesto que realizó la catalana a su expareja en una parte de la misma. En la letra, Amaral decía: "Porque Sebas se marchó, de vuelta a Buenos Aires / El dinero se acabó, ya no hay sitio para nadie". Este verso de la canción hubiese pasado desapercibido entre el resto, si no hubiese sido por la reacción de Aitana, la cual se volvió viral en redes y ha sido aplaudida por muchos.

Se marchó para Aitana, pero también para Eva

Antes de su relación con Plex, Aitana estuvo saliendo con el cantante Sebastián Yatra, desde finales de 2022 hasta noviembre de 2023. La relación entre ambos estuvo siempre en el foco de la atención mediática, y, sin embargo, jamás se supo a ciencia cierta qué provocó su final.

Por su parte, Sebas era un amigo que Eva tenía en su juventud, el cual, como dice la canción, se marchó a Buenos Aires y no volvió a saber más de él.

El gesto de Aitana a Sebastián

Durante la actuación, Aitana realizó un gesto de indiferencia mientras bailaba, justamente cuando la parte de la canción mencionada estaba sonando. Evidentemente, Aitana quiso hacer esa mención especial a "su Sebas", que también se marchó de su vida y no volvió a saber nada de él.