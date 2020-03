Drake y Rihanna protagonizan la que probablemente sea su peor actuación sobre el escenario

La pareja formada por Rihanna y Drake han vivido uno de sus peores días sobre el escenario del Ovo Fest, realizando una desastrosa actuación en la que no solamente él estaba haciendo playback, sino que además Rihanna no consiguió cantar la canción entera ya que se ahogaba. Vamos, un desastre total.

Con la de veces que Rihanna y Drake han subido juntos a un escenario en el último año y nunca había pasado nada por el estilo. Y es que los cantantes han realizado una de sus actuaciones más desafortunadas sobre el escenario del Ovo Fest en Toronto.

Ambos fueron invitados a actuar en el festival, siendo Rihanna la primera en aparecer en escena. Después de repasar alguno de sus éxitos, llegó el momento álgido de interpretar Work y todo se fue al garete: la cantante no fue capaz de aguantar la canción entera por falta de aire, con lo que no solo se pasó media canción sin cantar sino que también llegó a desafinar en algún momento.

Pero por si esto no fuera poco, luego apareció Drake y la cosa no mejoró. Las sospechas de que estaba realizando playback se confirmaron en el momento en el que RiRi se puso a mover el culo un poco demasiado cerca, desconcentrándolo hasta tal punto que se olvidó colocar el micrófono en su boca, quedando en evidencia que su voz estaba grabada.

Pero no todo se quedó en un error de una canción, ya que en la interpretación de Too Good, el dueto que tienen ambos en el nuevo álbum de Drake, el ambiente se llega a caldear tanto que Drake vuelve a dejar constancia de que su actuación se basaba en un triste playback. Incluso en un momento de la actuación ambos empiezan a reír y ella se acerca y parece decirle "I'm lost" (me he perdido). ¿Se habría olvidado Rihanna de la letra?